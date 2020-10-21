Служба автомобільних доріг у Полтавській області оголосила тендер на будівництво вантового моста у місті Кременчук.

Орієнтовний термін початок будівельних робіт - весна 2021 року. Термін реалізації проєкту - три роки, інформує пресслужба "Укравтодору".

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Єдиний діючий міст у Кременчуці, Крюківський міст, наразі знаходиться у аварійному стані. Через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги: Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя та М-22 Полтава - Олександрія. Найближчі до міста Кременчука автодорожні мости, які відповідають умовам сучасного руху, знаходяться у радіусі 500 км", - зазначають в "Укравтодорі".

Повідомляється, що новий міст у Кременчуці буде вантовим за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) - 1,7 км. Проєктом передбачається, що 95% усіх матеріалів (у тому числі металургійних) будуть вітчизняного виробництва.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

У липні 2017-го стало відомо, що у 2018 році біля Горішніх Плавнів розпочнеться будівництво нового моста через Дніпро, який повинен розвантажити обхід Кременчука. Фахівці визнали недоцільним будувати новий міст у Кременчуці.