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Національний ботанічний сад імені Гришка - на межі банкрутства, - депутатка

Ботсад не може впоратися з наслідками карантину.

Національний ботанічний сад імені Гришка - на межі банкрутства, - депутатка
Фото: dubaimiraclegarden.com

Через недоотримання у період карантинних обмежень 13,2 мільйонів гривень Національний ботанічний сад імені Гришка може збанкрутувати. Про це під час під час брифінгу повідомила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова.

«З березня, коли Національний Ботанічний сад стикнувся з жорстким карантином і вся країна була в локдауні, відповіді, як закривати ці бюджетні асигнування, не були надані. І сьогодні, восени, ми стикнулися з тим, що 13,2 млн грн Національний Ботанічний сад недоотримав, і наразі є питання як заробітної плати, так і збереження цієї унікальної колекції», – зазначила Іонова.

Ще одна народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що 13,2 млн - це кошти, які ботсад мав заробити через продаж вхідних квитків і які витрачалися на сплату комунальних платежів і частини заробітної плати працівників, які доглядають за колекцією саду.

Депутати від "ЄС" звернулася до уряду і особисто прем’єр-міністра Шмигаля з вимогою вирішити питання фінансування Ботсаду імені Гришка.

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