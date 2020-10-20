Корпорація УкрАВТО заінтригувала інформацією про ще одну марку авто в своєму дистрибуторському портфелі - назва новинки поки не розголошують, але нового партнера озвучать в найближчі місяці. За неофіційною інформацією, мова йде про якісні автомобілі середньої цінової категорії відомого азіатського виробника.

"Наша впевненість в успіху нового проекту підкріплена вже існуючим позитивним досвідом експлуатації автомобілів цього бренду тисячами власників в Україні. Незабаром ми повідомимо подробиці і оголосимо конкурс на посередництві для формування сервісно-збутової мережі, що покриває всю Україну", - зазначив заступник голови правління корпорації УкрАВТО Вахтанг Васадзе.

У компанії обіцяють, що дилерська мережа нового авто бренду буде відповідати високим стандартами якості обслуговування. А завдяки широкій мережі власних сервісних центрів по всій території України, їм вдасться вивести популярність марки на новий рівень. Офіційна інформація про партнерство буде озвучена в грудні 2020 року.

УкрАВТО - найбільший вітчизняний виробник автомобілів, що володіє потужностями для повного циклу виробництва; офіційний імпортер і дистриб'ютор автомобілів більш ніж 15 брендів; постачальник сервісних послуг і виробник запасних частин і аксесуарів з найбільшою власною мережею сервісних і дилерських центрів в Україні.