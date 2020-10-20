Мінінфраструктури хоче продати три порти і здати в концесію ще шість

Сьогодні було завершено етап прекваліфікації за проєктом концесії Чорноморського морпорту та допущено до торгів дві компанії – "Ернст&Янг" та "Hamburg Port Consulting".

Міністерство інфраструктури України хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час панельної дискусії "Приватизація та концесія в транспорті 2020-2021: наступні кроки".

Він розповів, що сьогодні було завершено етап прекваліфікації за проєктом концесії залізнично-поромного комплексу Чорноморського морського порту та допущено до торгів дві компанії – "Ернст&Янг" та "Hamburg Port Consulting".

"Наступного тижня ми плануємо провести торги і визначити переможця, який надаватиме консультативні послуги з підготовки ТЕО та конкурсної документації. А в ІІ-му кварталі 2021-го очікуємо оголосити сам конкурс", - зазначив міністр.

Наступним проєктом стане концесія першого та контейнерного терміналів морського порту "Чорноморськ". Конкурс планується провести в кінці наступного року. Криклій також поділився найближчими планами щодо реалізації потенційних концесійних проєктів в інших морських портах України, зокрема, - Бердянська, Одеси та Ізмаїлу.

"Консультантами Egis International вже підготовлений остаточний звіт пре-ТЕО Бердянського морського торговельного порту. Ведуться переговори з потенційним приватним інвестором щодо розробки ТЕО концесії в порту Одеси. Знайдено фінансування на розробку пре-ТЕО концесії морського порту Ізмаїл, зараз триває розробка ТЗ для пре-ТЕО. Також ми плануємо запуск концесійних проєктів у Маріупольському та Ренійському морських портах і наразі шукаємо фінансування пре-ТЕО для цих проєктів", - додав міністр.

Разом з тим, до приватизації запропоновано три порти - Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт та морський торговельний порт Усть-Дунайськ.

Нагадаємо, 26 червня Україна здала в концесію Херсонський морський торговий порт компанії "Рісо-Україна" на 30 років. Підписання концесійного договору відбулося в п'ятницю під час візиту в Херсон президента Володимира Зеленського.

На початку року стало відомо про перемогу компанії "Рісо-Херсон" у конкурсі на концесію цього порту. Це консорціум компанії "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і RISOIL S.A. (Швейцарія). Частка грузинської групи становить 60%, швейцарської - 40%.

20 серпня під час зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті було укладено угоду про передачу в концесію другого порту в Україні - морпорту "Ольвія" у Миколаєві.

Верховна Рада прийняла закон про концесію 3 жовтня 2019 року. Концесія - форма державно-приватного партнерства, в рамках якого інвестор на платній основі отримує право на будівництво об'єкта або управління ним. Операційний ризик перекладається на інвестора, йому не гарантується окупність інвестицій або витрат. Дохід від користування йде інвестору.