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ДТЕК Ахметова лобіює покриття зеленого тарифу за рахунок бюджету і населення, - нардеп Кисилевський

Народний обранець вважає це лицемірством.

ДТЕК Ахметова лобіює покриття зеленого тарифу за рахунок бюджету і населення, - нардеп Кисилевський
Фото: censor.net

У вересні Господарський суд Києва відхилив позов "Укренерго" до "Д.Трейдінг" (входить в ДТЕК Ріната Ахметова) про стягнення 651 млн грн за тарифом за передачу електроенергії при експорті. Це призвело до збільшення боргів перед "зеленими", і тепер ДТЕК Ахметова лобіює покриття цих виплат з бюджету і за рахунок підвищення тарифу для населення. Про це пише народний депутат Дмитро Кисилевський (Слуга народу) у своїй колонці на ЕП, передає БізнесЦензор.

"Цим рішенням суду" головний енергетик країни "позбавив себе необхідності оплачувати користування державними мережами і заодно - закладену в тариф "Укренерго" надбавку за "зелений" тариф", - пише Кисилевський.

Як відомо, три підприємства групи ДТЕК ( "Д.Трейдінг", "ДТЕК Західенерго", "ДПЕК Павлоградвугілля") до липня 2020 року не сплатили "Укренерго" сумарно 1 023 069 705 грн за користування державними мережами.

Інші експортери електроенергії ( "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг") заплатили цей тариф.

Електроенергія, експорт якої рішенням суду звільнений від оплати тарифу на передачу і "зеленого" тарифу, здійснюється з "Острова Бурштинської ТЕС". Викиди Бурштинської ТЕС (входить в ДТЕК) складають близько 170 тис тонн на рік. Це найбільший забруднювач на Прикарпатті.

"Така ситуація демонструє лицемірну логіку "зеленого" тарифу. Якщо в ЄС "зелений" тариф платить той, хто забруднює, той в Україні - навпаки. Той, хто забруднює, не платить "зелений" тариф. Він вже заощадив мільярд і продовжує викидати в атмосферу сотні тисяч тонн викидів. А ті, хто знизили викиди, платять ДТЕК і іншим інвесторам ВДЕ грабіжницький "зелений" тариф і доводять чиновникам, що вони "не верблюди", - пише Кисилевський.

За його словами, мова йде про "зелену" електрометалургію. Згідно з поданою Кисілевським поправкою, чотири заводи отримали право бути звільненими від доплати за "зелений" тариф, так як їх рівень викидів знижений до мінімального.

Однак через два з половиною місяці після вступу в силу закону Кабмін не виконав свого обов'язку по розробці необхідних підзаконних актів.

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