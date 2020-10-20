Впровадження Дія City дозволить IT-компаніям не боятися тримати IP в Україні, - радник міністра

Розроблений Міністерством цифровий трансформації України проект Дія Сity, що представляє собою спеціальний правовий режим для IT, повинен стати одним із драйверів для національної економіки, оскільки рамках Дія City передбачається зниження податкового тиску, лібералізація процесу найму і звільнення персоналу і захист резидентів від тиску силовиків. Про це пише legal lead Дія Сity, радник міністра цифрової трансформації України Денис Алейніков в колонці на порталі "НВ.Бізнес".

"IT - це глобальний ринок, а український IT-сектор за умовами найму та податків конкурує не з іншими галузями національної економіки, а з усім світом. Саме тому ми взялися сьогодні за побудову економіки знань перш за все через впровадження найпрогресивніших у світі стандартів залучення IT фахівців. Концепція найму сьогодні в світі сильно модернізуються під впливом таких тенденцій як уберізація економіки, розвиток краудсорсингу і фріланс платформ. Світ рухається від класичної концепції найму до концепції залучення і використання "відкритого таланту". Модернізуючи існуючий в Канаді і Великобританії концепт зайнятості "worker", ми плануємо ввести новий концепт зайнятості - GIG-працівник. Цей новий український стандарт залучення фахівців буде повністю відповідати потребам світового ринку проєктної роботи, поєднуючи класичні гарантії, властиві штатним працівникам, з гнучкістю роботи фрілансера", - зазначає Алейніков.

На його думку, в рамках розвитку IT-індустрії необхідно робити ставку не тільки на експортні ринки, але й залишати всередині України перспективні стартапи.

"Ми вважаємо, що Україні сьогодні і не потрібно віддавати все на експорт. Набагато цікавіше, щоб видатні стартапи, виростаючи, залишалися в країні, піднімали тут нові раунди або залучали стратегів, перетворювалися в технологічні компанії, що трансформують національну економіку. Вони ж можуть забезпечити валютний експорт, продаючи не людино/години, а монетизуючи програмний продукт через ліцензії, передплати, рекламу і т.п. - саме на цьому сьогодні робляться оберти на світовому IT ринку.

Але для цього спочатку потрібно зробити так, щоб українські IT-компанії не боялися тримати IP в Україні. Цю проблему ми пропонуємо вирішити нашим блоком змін до КПК зробивши компанію резидента Дія City і менеджмент компанії спецсуб'єктів в кримінальному процесі. Технічно - ми плануємо їх додати в визначений статтею 480 КПК перелік осіб, до яких застосовується окремий порядок розслідування, (депутати, адвокати, члени НАБУ/ НАЗКа і ін)", - вважає Алейніков.

Нагадаємо, що ініціатором створення проекту виступив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, очолив же напрямок його заступник Олександр Борняков. Обидва чиновника прийшли в політику з IT-бізнесу.