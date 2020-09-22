Мінцифри та Мінсоцполітики презентували Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України презентували Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Ми створюємо єдину інформаційну систему соціальної сфери із зручним сервісом для громадян",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, стратегією пропонується:

Створити єдиний соціальний реєстр.

На базі Єдиного реєстру соцсфери, спільно з Мінсоцполітики, створити мережу фронтофісів для ще більшої доступності громадян до соціальних послуг (в центрах надання адмінпослуг, банківських установах та поштових відділеннях).

Налагодити інформаційну взаємодію Єдиного реєстру соціальної сфери з Порталом Дія.

Створити "Соціальне казначейство". Це допоможе автоматизувати виплати, кошти відразу нараховуватимуться на банківські рахунки громадян.

"Я впевнений, що завдяки технологіям державну допомогу зможуть стабільно отримувати справді незахищені верстви населення. натомість "вічно безробітні та бідолашні" власники багатоповерхових вілл, яхт і дорогих авто нарешті перестануть паразитувати на Державному бюджеті України", - заявив під час презентації Стратегії міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, у квітні Мінцифри підготувало онлайн-додаток для оплати штрафів.Також планується на порталі "Дія" запустити реєстрацію ТОВ, статусу безробітного і подання заяв до ВНЗ.