Українці на карантині одружувалися у шість разів частіше, ніж розлучалися

За період дії карантину в Україні одружувались у шість разів частіше, ніж розлучалися.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Так, за сім місяців 2020 року, з 12 березня до 10 жовтня, зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят.

Кількість розірваних шлюбів за аналогічний період - 16 475.

Нагадаємо, у березні Міністерство юстиції заявило, що відділи РАЦСів приймають заяви на реєстрацію шлюбів за 24 години, незважаючи на запроваджений карантин. Однак Мін'юст закликав утриматися від реєстрації шлюбів через велике скупчення людей.

Зазначимо, що торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень.

Після запровадження жорсткого карантину у світі збільшилася кількість розлучень через те, що люди забагато часу проводили разом. Докладніше читайте в матеріалі LB.uа "Криза самотності. Як карантин змусив нас познайомитись із собою".

Також в ООН наголошували на проблемі збільшення випадків домашнього насильства в умовах карантину.