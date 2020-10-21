​Правління Нацбанку позбавило Рожкову більшості повноважень, але не звільнило, - ЗМІ

Правління Національного банку позбавило першу заступницю голови Національного банку України Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери - вони відійшли безпосередньо до голови НБУ Кирила Шевченка.

Відповідне рішення було прийнято 20 жовтня під час чергового засідання правління НБУ (№ 649-рш), повідомляє "НВ".

Зокрема, правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши у ньому нову вертикаль - Регулювання фінансового сектору. До неї віднесені департаменти методології регулювання діяльності банків, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, управління захисту прав споживачів фінансових послуг і департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Керівництво та контроль за діяльністю підрозділів цієї вертикалі і буде тепер здійснювати Рожкова.

Вертикаль пруденційного нагляду приєднана до вертикалі Загальний блок. У результаті була створена вертикаль Пруденційного нагляду та загальних питань. До неї додатково віднесено департаменти банківського нагляду, виїзних перевірок, ліцензування, фінансового моніторингу, аналітики та наглядових технологій, нагляду за ринком небанківських фінансових послуг. Загальне керівництво цією вертикаллю буде здійснювати голова НБУ.

Таким чином, у прямому підпорядкуванні Шевченка опиняться 15 підрозділів - майже половина структурних одиниць Нацбанку.

Нагадаємо, 15 жовтня обізнані з ситуацією джерела LB.ua повідомили, що на засіданні 16 жовтня розглядатимуть питання звільнення першої заступниці глави НБУ Катерини Рожкової. Проте засідання скасували за кілька годин до початку, пояснивши це технічними причинами.

Рожкова та Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та догани Рожковій та Сологубу через їхні публічні виступи. Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost. Голова НБУ заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу", а це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ. Про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку нагадав також глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.