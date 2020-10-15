У Євросоюзі нагадали Україні про вирішальне значення незалежності НБУ для міжнародної підтримки

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас нагадав про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку.

Відповідний допис з'явився сьогодні у блозі Маасікаса в Twitter.

"Дійсно, сильний, незалежний та професійно керований НБУ має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектору, інвестицій, економічного розвитку на користь українських громадян та макрофінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів", - зазначив глава представництва Євросоюзу.

Цей текст він розмістив над дописом Посольства США в Україні щодо занепокоєності через винесення доган першій заступниці очільника НБУ Катерині Рожковій та заступнику глави НБУ Дмитру Сологубу.

Indeed. A strong, independent and professionally run @NBUkraine is critical for Ukraine’s financial stability, banking sector reform, investment, economic development to benefit Ukraine's citizens, and macro-financial support from the EU and other international partners. https://t.co/LgppjYHmHA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 15, 2020

Нагадаємо, за інформацією джерел LB.ua, члени ради Національного банку завтра на засіданні готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.

Рожкова та Сологуб - останні заступники нового очільника регулятора Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу на посаду Шевченка.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та догани Рожковій та Сологубу через їхні публічні виступи. Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію, наголосив, що "Нацбанк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було", а "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ.