Бойовики відкрили вогонь поблизу Шумів

Незаконні збройні формування РФ знову порушили "всеосяжне перемир'я", відкривши вогонь у Луганській області поблизу Шумів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Станом на 12 годину поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Так, близько 11 години противник застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів", - йдеться в повідомленні.

На ворожу провокацію українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, минулої доби, 22 жовтня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

21 жовтня окупанти сім разів порушили домовленості. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.