Окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші

Станом на 17:00 у зоні відповідальності українських військових збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою підрозділами Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 22 жовтня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.