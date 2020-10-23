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Депутат Сумської облради попався на вимаганні "спонсорської допомоги" на виборчу кампанію

Вимагача затримала СБУ.

Служба безпеки України викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів США за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Гроші депутат планував використати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови профінансувати його, зловмисник погрожував керівнику підприємства фізичною розправою.

Співробітники спецслужби затримали депутата під час одержання другого "спонсорського внеску" у розмірі 3 тис. доларів.

Фото: ssu.gov.ua

За даним фактом вже розпочато провадження за статтею "Вимагання" Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Раніше сьогодні на Київщині СБУ затримала "громадських активістів", яких фінансували нардепи для рейдерства та "протестів".

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