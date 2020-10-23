"Громадське об’єднання" підконтрольне народному депутату та співголові однієї з політичних партій.

Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для рейдерства та "протестів". Так званих "громадських активістів" співробітники СБУ затримали на Київщині.

Фото: СБУ

Це "об’єднання" підконтрольне народному депутату та співголові однієї з політичних партій, інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що на замовлення керівництва партії "бійців" залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також встановлено, що учасники об’єднання контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

Двох учасників угруповання співробітники спецслужби вже затримали. Ще троє "активістів" переховуються і перебувають у розшуку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Раніше СБУ заблокувала три "ботоферми", які поширювали деструктивний контент перед виборами.