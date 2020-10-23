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СБУ затримала "громадських активістів", яких фінансували нардепи для рейдерства та "протестів"

"Громадське об’єднання" підконтрольне народному депутату та співголові однієї з політичних партій.

СБУ затримала "громадських активістів", яких фінансували нардепи для рейдерства та "протестів"

Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для рейдерства та "протестів". Так званих "громадських активістів" співробітники СБУ затримали на Київщині.

Фото: СБУ

Це "об’єднання" підконтрольне народному депутату та співголові однієї з політичних партій, інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що на замовлення керівництва партії "бійців" залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також встановлено, що учасники об’єднання контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

Двох учасників угруповання співробітники спецслужби вже затримали. Ще троє "активістів" переховуються і перебувають у розшуку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Раніше СБУ заблокувала три "ботоферми", які поширювали деструктивний контент перед виборами.

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