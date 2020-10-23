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Кличко відвідав щойно відремонтовану лікарню для хворих на коронавірус

Медзаклад не ремонтували 50 років.

Кличко відвідав щойно відремонтовану лікарню для хворих на коронавірус
Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували міську лікарню №3, де лікують і хворих на коронавірус. Та показав відео з перевірки лікарні.

"Вчора відвідав міську лікарню №3. Перевірив, як там відремонтували обидва корпуси медзакладу та приймальне відділення. Лікарні - майже 50 років. І жодного разу капітального ремонту там не робили, - сказав Кличко. - На сьогодні в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів. А також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення. Тепер вони не поступаються європейським стандартам. Із комфортними умовами і найсучаснішим обладнанням. А для зручності людей із вадами зору на дверях до оглядових кабінетів розмістили таблички зі шрифтом Брайля", - повідомив мер.

За його словами, відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Та закупили цього року сучасного обладнання на 43 мільйони гривень.

Наступними планують оновити реанімаційне відділення та операційний блок. 

"Лікарня №3 – одна з опорних для лікування хворих на коронавірус. Тут створили інфекційне відділення на 30 ліжок. 10 з яких – для інтенсивної терапії. Відділення почало працювати в жовтні та надало допомогу вже 86 пацієнтам. І в лікарні вже облаштовують додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус", - підкреслив Віталій Кличко. Він додав, що для боротьби з COVID-19 місто закупило для медзакладу обладнання на 1,7 млн грн. А також - необхідні медикаменти, медичні матеріали та засоби захисту.

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