Дональд Туск закликав ЄС переглянути своє ставлення до Сходу Європи

Європейському Союзу слід переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому. Про це заявив Президент Європейської народної партії, Президент Європейської Ради у 2014-19 роках Дональд Туск у відеозверненні до учасників спеціального Київського безпекового форуму-2020.

«Всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал та гарантувати досяжність мети членства в ЄС та НАТО з чіткими планами дій», - наголосив Дональд Туск.

Він підкреслив, що потрібне сильне демократичне лідерство Заходу, і розповів про дві можливі перспективи.

«Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати Схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в Європейському проекті, або ж вакуум лідерства заповнить Росія», - сказав Президент ЄНП.

Він зазначив, що нещодавно у «Financial Times» Арсеній Яценюк закликав американських та європейських партнерів створити спільну місію високого рівня для консолідації глобальних дій на захист свободи та демократії у Східній Європі.

«Це – слушна ідея. Я поділяю думку, що така місія може виробити спільне бачення, як продовжити процес історичного об'єднання Європи та її звільнення від загроз авторитаризму, зовнішньої агресії та зневаги до людської та національної свободи», - сказав Дональд Туск.

Він також нагадав свої слова, сказані у виступі перед Верховною Радою у 2019 році: «Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України».