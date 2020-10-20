Кличко перевірив оновлене відділення швидкої допомоги в Святошинському районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Про це він розповів під час онлайн прес-конференції.

"Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай «сумному» стані, - сказав Кличко. - Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків - і для їх роботи, і для відпочинку", - сказав Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн. грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн. "Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал, - сказав Кличко. - Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні - найскладніше" - підкреслив мер столиці.Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад – їздять на виклики до таких хворих вдень. Із початку пандемії ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на СOVID-19. І госпіталізували майже 12 тисяч таких пацієнтів.Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень. Та 136 бригад – вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів. Щорічно - в середньому понад 600 тисяч. "Зрозуміло, що навантаження на медпрацівників – велике. І їх потрібно підтримувати. Створювати гідні умови праці та оплати за неї. І ми продовжуємо це робити", - наголосив Віталій Кличко.