Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
ГоловнаПолітика

Кличко перевірив оновлене відділення швидкої допомоги в Святошинському районі Києва

Відділення зробили зручним для роботи і відпочинку медиків.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Про це він розповів під час онлайн прес-конференції. 

"Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай «сумному» стані, - сказав Кличко. - Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків - і для їх роботи, і для відпочинку", - сказав Кличко.

Фото: kiev.klichko.org
Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн. грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн. "Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал, - сказав Кличко. - Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні - найскладніше" - підкреслив мер столиці.
Фото: kiev.klichko.org
Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад – їздять на виклики до таких хворих вдень. Із початку пандемії ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на СOVID-19. І госпіталізували майже 12 тисяч таких пацієнтів.
Фото: kiev.klichko.org
Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень. Та 136 бригад – вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів. Щорічно - в середньому понад 600 тисяч. "Зрозуміло, що навантаження на медпрацівників – велике. І їх потрібно підтримувати. Створювати гідні умови праці та оплати за неї. І ми продовжуємо це робити", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також