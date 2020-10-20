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Зеленський оцінив роботу правоохоронних органів на "двійку"

Глава держави назвав "самообманом та ілюзією" звіти правоохоронців про виконану роботу.

Зеленський оцінив роботу правоохоронних органів на "двійку"
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський не задоволений роботою правоохоронних органів, особливо у протидії корупції.

"Я не маю права втручатися в їхню роботу, але маю право оцінити цю роботу. Моя оцінка - незадовільна", - заявив він під час виступу в парламенті 20 жовтня.

Глава держави назвав "самообманом та ілюзією" звіти правоохоронців про виконану роботу.

"Запитайте у ста українців на вулиці, чи подолано корупцію? Чи відчули вони справедливість? Чи отримали справедливе покарання всі, хто грабував країну довгі роки? І сто з них засміються вам в обличчя", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що антикорупційним органам були "створені всі умови".

"Ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Є можливість конфіскації незаконних активів. Повна оперативна незалежність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року... Законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови ми створили. А реального результату немає", - зазначив він.

Нагадаємо, перше питання всенародного опитування 25 жовтня стосується боротьби з корупцією. Цим запитанням є: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?"

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