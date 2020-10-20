Рада зібралася на перше в жовтні засідання (доповнено)

Верховна Рада України 20 жовтня зібралася на перше в жовтні парламентське засідання. Попередні були скасовані наприкінці вересня через спалах коронавірусу серед нардепів.

У залі зареєструвалися 269 нардепів, оголосив спікер Дмитро Разумков.

Спочатку Рада заслухає виступи представників парламентських груп і фракцій, а потім із щорічним посланням до нардепів виступить президент Володимир Зеленський.

Під час виступів вийшла фракція "Голос". Нардепи озвучили питання, які, на їхню думку, справді хвилюють громадян і які могли б бути винесені на "опитування Зеленського". Ці запитання:

весною якого року нарешті почнуть саджати?

кому дзвонити, коли вбиває поліція?

хто "злив" справу "вагнерівців"?

чому перестали стріляти, а війна не закінчилася?

хто відмиває ковідні гроші на дорогах?

Після цього хочуть розглянути проєкт постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз". Документ пропонує створити Національний штаб протидії біологічним загрозам.

Раніше також повідомляли, що на сьогоднішнє засідання має прийти міністр охорони здоров'я Максим Степанов зі звітом про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні.

Нагадаємо, що вчора спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на 2021 рік не готовий до розгляду на засіданні у вівторок, тому Рада розгляне його 3 листопада.

16 жовтня Бюджетний комітет Ради не зміг зібратися для розгляду проєкту бюджету. З'явилися тільки 11 з 18 членів комітету, тобто кворум не зібрався.