Зеленський виступив із щорічним посланням до парламенту. Доповнено

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом зі щорічним зверненням до народних депутатів.

Трансляцію виступу вів канал Верховної Ради на YouTube.

"Раніше депутатам роздавали величезний талмуд, який депутати не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, ви можете завантажити це послання. Для тих, хто не вміє або думає, що це частина плану з чипування населення - це послання з'явиться на сайті", - заявив президент.

Зеленський заявив, що сьогодні буде обговорювати свою передвиборну програму та пункти, які він виконав чи не виконав. Почати виступ Зеленський вирішив із обговорення ситуації з коронавірусом. Він зазначив, що на початку пандемії Україні довелося обирати між поганим сценарієм (удар по економіці) та найгіршим (велика кількість захворілих і померлих).

"Звісно, ми вибрали перший варіант. Вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час...Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімільними втратами", - заявив президент.

Він додав, що Україна вже обговорила з європейськими партнерами постачання вакцини та висловив упевненість, що наша держава подолає всі виклики.

"Повернемось до моєї програми. Це завершення війни на Донбасі. Настання миру... Ми розблокували Нормандський процес. Вдалося повернути рідним 136 наших людей... Процес звільнення триває. Ми пам'ятаємо про всіх і робимо все для їх повернення", - заявив Зеленський.

Він нагадав про "режим тиші", який триває понад 80 днів. "Треба визнати - кількість пострілів суттєво зменшилась. За ці дні ми маємо одну бойову втрату. Це боляче... Але коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про тишу, бо чують тишу - це дає надію", - зазначив президент.

Він додав, що дипломати працюють над наступним самітом "нормандської четвірки". Окрім того, Зеленський сказав, що депутати "Слуги народу" завтра поїдуть на передову.

Наступним пунктом своєї передвиборної програми він назвав народовладдя.

"Ви говорите, що український народ незрілий, не готовий ухвалювати рішення? Хочу нагадати, що саме український народ зробив дві революції. У результаті чого більшість із вас опинилася в цій залі. Народовладдя в Україні буде", - додав президент, нагадавши, що підготував законопроєкт про народовладдя.

Наступним пунктом програми Зеленський зазначив "справедливість та рівність".

"Я обіцяв почати її з себе. Було багато спроб, та за каденції жодного президента не було ухвалено закон про імпічмент. Ми це зробили. І я сам цей закон ініціював", - заявив президент.

Також він додав про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, штрафи за прогули, ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками та скасування мажоритарки.

"Сьогодні в Україні немає жодного чиновника, який думає, що він недоторканий або вічний. Неважливо - голова облдержадміністрації, генеральний прокурор чи прем'єр-міністр. Немає результату - немає тебе на цій посаді", - заявив Зеленський.

Також президент нагадав про запуск "держави у смартфоні", ліквідацію монополії "Укрспирту" та детінізацію цієї галузі, легалізацію грального бізнесу, закриття нелегальних АЗС, закон про концесію, масштабну приватизацію, підвищення мінімальної зарплати та пенсій, а також відкриття ринку землі.

Серед іншого, президент також згадав про програму "Велике будівництво".

"Ми зшиваємо Україну. Не лише ідеями. А й дорогами та мостами. Цього року - 4000 км доріг державного значення. 3000 вже готові... Інколи звучить критика: мовляв, ми закінчуємо деякі об'єкти попередньої влади. Та ключове слово - ми закінчуємо. Більше того, ми закінчуємо об'єкти не лише попередньої влади, а й їхніх попередників і попередників їхніх попередників", - запевнив Зеленський.

Він також пообіцяв почати реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини. Також готується програма "Україна - чемпіон!" та підготовка в усіх регіонах сучасної спортивної арени, кожна з яких носитиме ім'я видатного українського чемпіона.

"Вічно можна дивитися на три речі. Як горить вогонь, як тече вода та як політики говорять про проблеми в Україні. Але від того, що ми будемо говорити, проблеми не зникнуть. Потрібно працювати... Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться це все нам з вами. Так", - підсумував щорічне послання Володимир Зеленський.

Нагадаємо, про те, що Зеленський виступатиме перед нардепами, стало відомо 15 жовтня. Послання планувалося на квітень, проте було перенесено через ситуацію з коронавірусом.

Саме на 20 жовтня було заплановано розгляд проєкту державного бюджету на 2021 рік. Проте бюджетний комітет 16 жовтня не зібрався для розгляду проєкту державного бюджету на 2021 рік.

19 жовтня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на 2021 рік не готовий до розгляду на засіданні у вівторок, тому парламент розгляне його 3 листопада.