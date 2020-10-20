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​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)

У Кремлі заявили, що такі плани "можуть мати негативні наслідки для атмосфери стабільності у регіоні".

​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.

Про це він повідомив у своєму посланні до Верховної Ради, передає "Цензор.НЕТ".

"Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону... Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи", - сказав Зеленський.

"А ті, хто без бою віддав Крим, повинні нести відповідальність", - додав президент.

У Росії відреагували на заяву Зеленського - і зазначили, що плани  побудувати дві військово-морські бази на Чорному морі "можуть мати негативні наслідки для атмосфери стабільності у регіоні", - передає "Інтерфакс-Україна".

"Тут, звичайно, потрібно проаналізувати ці заяви. Безумовно, створення якихось військових баз, потрібно зрозуміти, які саме військові бази, про чиї саме військові бази йдеться. Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій, це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності у Чорноморському регіоні ", - сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми зможемо це проаналізувати, коли буде вся повнота інформації", - додав він.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони Андрій Загороднюк також анонсував будівництво військових баз за стандартами НАТО в Маріуполі і Сєвєродонецьку.

2018 року в Міноборони обіцяли до кінця року ввести систему внутрішнього контролю згідно зі стандартами НАТО. Повідомлялося, що її завдання - підвищити рівень довіри США і країн-донорів до глибинних реформ оборонної сфери.

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