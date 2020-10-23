Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"

Під час подій у Криму 2014 року Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії, але мала обмежені можливості і сили.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про покарання винних у "здачі" Криму.

"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна мала межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього варто оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації, і після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки - що могли, що не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", - сказав Аваков на спеціальному Київському безпековому форумі під час включення з Італії.

За його словами, передвиборча риторика загострює проблеми.

"І коли ми між собою сперечаємося про ці речі, ми маємо щоразу думати і знати, що у світі все непросто. У світі величезна кількість проблем, і всім до України байдуже, крім нас самих. Тому коли ми одне з одним сперечаємося і намагаємося одне одного вколоти болючіше, і в риториці використовувати часом неприпустимі прийоми, ми маємо знати, що ми тим самим послаблюємо себе", - сказав очільник МВС.

Нагадаємо, 20 жовтня у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський наголосив, що ті, хто здав Крим у 2014 році, мають понести відповідальність. За його словами, питання “не в помсті, питання - в справедливості”.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.