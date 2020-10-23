Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов

"Вони будуть розв'язувати питання залежно від того, як буде розвиватися ситуація після виборів у Молдові".

Російська Федерація робить усе можливе, щоб контролювати ситуацію в Білорусі, а після виборів у Молдові Путін може піти на військове вторгнення в Білорусь.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу на спеціальному Київському безпековому форумі, передає Укрінформ.

"Чи зможе білоруський народ отримати перемогу - дуже важко сказати. Російська Федерація буде робити все від неї залежне для того, щоб впливати на ці процеси. Вони впливали там постійно, вони впливали через економічні чинники. Зараз вони будуть розв'язувати питання залежно від того, як буде розвиватися ситуація після 1 листопада - виборів у Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть у більш жорстку ситуацію піти і заходити військами на територію Білорусі. Це великий виклик безпосередньо для нашої країни, це великий виклик для Литви, для Польщі", - заявив Данілов, додавши, що постійно обговорює такий сценарій зі своїми колегами з Литви та Польщі.

Він також нагадав, що Росія ніколи не приховувала свого бажання повернути до сфери свого впливу Україну, Білорусь, Грузію та інші країни пострадянського простору.

Нагадаємо, у четвер, 22 жовтня, глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін мав у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком.

Також у Мінськ літав російський прем'єр Михайло Мішустін. На переговорах останній заявив, що з Лукашенком вдалося "досягти прогресу щодо Союзної держави" - наддержавного об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

14 вересня Лукашенко в Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту.

16 вересня Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та запропонував провести ще одні військові навчання, окрім тих, які тривали під Брестом.