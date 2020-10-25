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За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Бойових втрат серед ЗСУ немає. 

За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Фото: Макс Левин

За 24 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Стрілецьку зброю застосовували поблизу Кам'янки та двічі біля Шумів, повідомили у пресслужбі Міноборони України.

"Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться у повідомленні.

Від початку доби 25 жовтня станом на 7 ранку ворожі сили вогневої активності не виявляли.

"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - наголосили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що за 23 жовтня окупанти двічі відкривали вогонь. Неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю

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