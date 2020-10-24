Окупанти влаштували дві збройні провокації біля Шумів

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Від початку доби 24 жовтня на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали", - сказано у вечірньому зведенні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли, 23 жовтня бойовики двічі обстріляли позиції військових у Донецькій області. Неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

22 жовтня на Донбасі зафіксували п’ять обстрілів з боку бойовиків. Українським військовим довелося стріляти у відповідь.