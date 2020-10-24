Російський найманець Олексій Марков, який у терористичній "ЛНР" командував батальйоном "Призрак", загинув на Донбасі.

Про це у суботу, 24 жовтня, повідомив журналіст і представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

У своєму телеграм-каналі Казанський послався на інформацію, отриману на сторінках окупантів в соціальних мережах. Причиною смерті Маркова назвали ДТП, проте Казанський висловив сумніви з цього приводу: "враховуючи долі інших польових командирів "Л/ДНР", тут теж напевно щось нечисто".

"Перші командири "Призрака" - Костін і Мозговий були вбиті своїми ж соратниками по рускому міру. Нефартовим яким "Призрак" виявився..." - зазначив журналіст.

Загибель Маркова у ДТП також підтверджують сепаратистські і проросійські сайти. Вони, зокрема, посилаються на "Союз добровольців Донбасу", до якого входив Марков. Відомо, що в момент аварії в автомобілі перебувала також його дружина.

Повідомляється, що ДТП сталася 23 жовтня в районі Городка в Луганську, де зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі 155 і автомобіль УАЗ з місцевим "поліцейськими", який їхав з увімкнутими маячками і сиреною. УАЗ внаслідок зіткнення перекинувся.

Фото: dnews.dn.ua

Російський найманець Олексій Марков воював проти України з 2014 року. Збройне формування, яким він керував, протистоїть українським позиціям у районі Золотого, Жолобка і Бахмутської траси.

Нагадаємо, у травні 2015-го командир батальйону "Призрак" Олексій Мозговий, його прессекретар, два охоронці, а також начальник служби безпеки з позивним Пісня загинули, потрапивши під обстріл. Джип, у якому перебували комбриг і його соратники, розстріляли зі стрілецької зброї, зокрема з кулемета.