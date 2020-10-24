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В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну

Іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну.

Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кілограмами кокаїну правоохоронці затримали в одному зі складських приміщень Одеси.

Фото: mvs.gov.ua

Про це інформує пресслужба МВС.

Установлено, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Слідчо-оперативні заходи проходили у рамках кримінального провадження за ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів». Ці заходи провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Раніше в жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".

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