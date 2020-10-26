Годинниковий бренд Longines: як середній ціновий сегмент переріс в преміум

Історія швейцарських або німецьких компаній знає чимало прикладів по-справжньому старих мануфактур, що починали шлях з сімейної майстерні, а потім завойовували цілий сегмент ринку.

Але навіть на їхньому тлі годинниковий бренд Longines виглядає ефектно. Тільки уявіть - компанія наближається до 200-річного ювілею, а з місцевої швейцарської фірми бренд став світовим. До того ж, це одна з найстаріших зареєстрованих торгових марок з логотипом.

З каталогом годин бренду ви можете ознайомитися на сайті офіційного постачальника в Україні: https://deka.ua/longines/.

Шлях бренду

На своєму виробничому і творчому шляху компанія пройшла кілька визначальних етапів - спочатку була невеликою конторою, потім одним з ключових гравців галузі в країні, винайшла свій механізм, стала переможцем Всесвітньої виставки, першою пішла шляхом індустріалізації та автоматизації виробництва.

На рубежі XX століття годинник Longines стали активно використовувати мандрівники, полярні експедитори, першовідкривачі морських маршрутів - багато в чому завдяки надійності і точності годинникових механізмів з відомими «крилатими пісочного годинника». Крім того, швейцарський бренд став офіційним постачальником хронографів спочатку для дирижаблів, а потім для міжнародної авіації.

Сучасність і нові горизонти

До 80-90-х років минулого століття бренд залишався «робочою конячкою» сегмента годинників «до $ 1500». Але тепер асортимент Longines розширився, визнані годинникарі стали продавати елітну продукцію, слідуючи слогану «Витонченість - це відношення до життя».

Зараз «Лонжин» входить в Swatch Group, поруч із такими марками, як Breguet або Omega. Але від злиття з корпорацією в 1983 році Longines, здавалося, тільки виграв, адже з традиційного для себе «середнього» сегмента він став замахуватися на преміум ринок, і замахуватися успішно.

Знайти «свою» аудиторію, в тому числі в сегменті преміум продукції, бренду вдалося ще й завдяки грамотному маркетингу. Наприклад, саме «Лонжин» частіше за інших пов'язують з кінним спортом і іподромом - це офіційний хронометрист кінних змагань.

І кінний спорт не був першим для компанії. До цього, усе XX століття вона вже брала активну участь у спортивних змаганнях, привносячи нові стандарти і технології в вимір часу і результатів - в гірськолижному і гоночному спорті, в бігу і гімнастиці.

Асортимент і колекції бренду

Годинники Longines прийнято ділити не тільки за ціновим параметром або датою випуску колекції, але і за ідейним навантаженням. Так, можна виділити наступні напрямки:

• Elegance - «Елегантність»

• Watcmaking tradition - «Традиції»

• Equestrian - «Скачки»

• Sport - «Спорт»

• Heritage - «Спадщина»

Серед пріоритетів швейцарської компанії, яких вона намагається дотримуватися досі, залишаються компактність, зручність, та сама витонченість годинників.

Не забуваємо про швейцарську якість - виробник і зараз дає 15-річну гарантію на безупинну роботу механізму. До слова, деякі моделі, вироблені компанією 100 і більше років тому, працюють до сих пір.