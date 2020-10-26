Окупанти влаштували збройну провокацію біля Авдіївки

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши в районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

"Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в ранковому зведенні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Як повідомляли, 24 жовтня окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі.