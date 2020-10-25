Мер Львова знайшов паспорт і проголосував на місцевих виборах (оновлено)

Мер Львова Андрій Садовий не зміг взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, оскільки прийшов на дільницю з закордонним паспортом.

Його дружина та теща змогли проголосувати, пише Zaxid.net.

Представниця виборчої дільниці відмовилася видавати бюлетень без паспорта громадянина України, тож Садовий був змушений повернутися додому.

"Я не зміг знайти свій український паспорт вдома, взяв закордонний і дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати лише за українським паспортом. Я хочу подякувати їм за пильність", - зазначив мер Львова.

Оновлено. Пізніше Садовий повідомив, що зміг знайти свій паспорт і відправляється на виборчу дільницю, щоб проголосувати.

"Знайшли! Дякую улюбленої тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягла результату. Хороша теща на вагу золота! Біжу голосувати", - написав Садовій у фейсбуці.

Нагадаємо, що явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00 скалала 13,5%. На виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.