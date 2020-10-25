У Чернігові сталася штовханина між спостерігачами від партії та головою ДВК через помилки у бюлетенях

У Чернігові сталася штовханина між спостерігачами від партії “За майбутнє” та головою дільничної виборчої комісії через помилки у бюлетенях. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

“На виборчих дільницях №741002, 741073 та 741033 в Чернігові виявили помилки в списках кандидатів, а саме прізвища кандидатів в депутати від політичних партій не співпадають з номером округу, що викликало суперечки та штовханину на одній із дільниць”, - йдеться у повідомленні.

У бюлетенях списки кандидатів з округу 2 (виборча дільниця №741073) надруковані в окрузі 4 (виборча дільниця №741002). При цьому по цих дільницях голосування продовжується в звичайному режимі, зазначили в ОПОРІ.

Через помилку на дільниці №741002 виник конфлікт та штовханина між спостерігачами партії “За Майбутнє”, які намагались подивитись бюлетені, та головою ДВК Русланом Волощуком.

Спостерігачі від ОПОРИ зафіксували на відео, як голова ДВК штовхав спостерігачів партії та не давав їм підійти до столів з бюлетенями. Голова ДВК також заборонив використовувати свої слова для офіційного коментаря, вимагав вимкнути мікрофон та повідомим, що “вже ходив по судах”.

“У виборчому бюлетені моє прізвище відсутнє взагалі і є таке враження, що переплутали списки. І як фахівці кажуть, що немає легітимного виходу з цієї ситуації, що склалася. Зараз працюємо над цим фактом, зарано говорити про якісь висновки”, прокоментував кандидат від партії “За Майбутнє” Юрій Штань.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, селищних, сільських і міських голів, а також депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Голова ЦВК назвав ці вибори найскладнішими в історії України.

Станом на 12:00 явка на виборах склала 13,5%. Спостерігачі зафіксували декілька видів порушень.