Голова ЦВК назвав місцеві вибори 2020 найскладнішими в історії України

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав місцеві вибори 2020 одними з найскладніших в історії України. Про це він заявив на ранковому брифінгу у неділю, передає Укрінформ.

"Загалом це одні з найскладніших виборів в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що більша частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко, додавши, що вибори проходять в умовах пандемії, а це також ускладнює процес.

За його словами, для спостереження за місцевими виборами Центральна виборча комісія зареєструвала 312 офіційних спостерігачів.

Голова ЦВК додав, що для проведення голосування утворено понад 29 тисяч виборчих дільниць.

"У нас станом на сьогодні відбувається 1577 виборчих процесів місцевих виборів. Це загальна кількість місцевих рад, які обираються. З них 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських", - сказав Діденко.

За його словами, загальна кількість мандатів - 3 122, кількість голів, які будуть обрані, - 1421.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, селищних, сільських і міських голів, а також депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).