Фото: соцмережі

У Житомирі спостерігачі ОПОРИ повідомили про відсутність кабін для голосування на багатьох дільницях. Про це йдеться на сайті громадянської мережі.

Так, на дільниці № 181447, яка знаходиться у дитсадку, кабінку зробили із ширми лялькового театру. У соцмережах публікують фото кабінок із драбин, стільців та інших підручних матеріалів.

Спостерігачі від ОПОРИ інформують, що брак кабінок є на багатьох ДВК по місту. Крім того, на деяких дільницях у Житомирі люди голосують у приміщенні, оскільки кабінок узагалі немає.

Фото: oporaua.org

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Голова житомирської ТВК Оксана Плис пояснила, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити їх вчасно.

"Ми не могли довго знайти виконавця, знайшли фізособу, вона старалася зробити і вночі робила, але в деяких місцях їм просто вночі не відкривали двері і вони не встигли, тому зараз виходимо з положення, як можемо. Ми по різному виходимо із ситуації: робимо так звану імітацію кабінки, щоб людина могла прийти і проголосувати. Постараємось установити їх якимось чином. Просто люди похворіли на коронавірус і ніхто не хотів цим займатись, а тим паче до 22 числа всі навчальні заклади не пускали нікого, хто за три дні візьметься робити", - зазначила голова ТВК.

Відповідно до Виборчого кодексу, приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести.

Нагадаємо, сьогодні з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).