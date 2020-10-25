Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Кличко повідомив, що в нього ковід
Кличко повідомив, що в нього ковід
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
У Керченській протоці на нафтовому танкері стався вибух
У Керченській протоці на нафтовому танкері стався вибух
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Івано-Франківщині члени ДВК зіпсували більшість бюлетенів на двох дільницях

Бланки довелось передруковувати.

На Івано-Франківщині члени ДВК зіпсували більшість бюлетенів на двох дільницях
Фото: Опора

На Івано-Франківщині в одній дільниці виявили нестачу бюлетенів, у двох - частину бланків зіпсували члени ДВК. Про це у суботу, 24 жовтня, інформує громадянська мережа Опора

У селищі Верховина голова дільничної виборчої комісії Василина Костюк розповіла, що найбільша розбіжність у бюлетенях з виборів голови громади - виборців є 1134, а бланків для голосування - 1101. 

Натомість бюлетенів з виборів до обласної ради прийшло на один більше, з виборів до районної ради - на два більше, а з виборів депутатів до селищної ради - на шість більше. 

"Ми склали акти, але додруковувати бюлетені не будемо, бо відсоток невеликий", - повідомила голова ДВК.

Водночас у селі Криворівня територіальна виборча комісія прийняла рішення про передрукування частини бюлетенів.

На одній із виборчих дільниць на 1150 бюлетенях з виборів голови Верховинської громади та на 850 бюлетенях з виборів депутатів районної ради члени ДВК поставили печатку на лінії розрізу виборчого бюлетеня. Тобто частина печатки знаходиться на контрольному талоні, а частина на самому бюлетені. 

На дільниці у селі Красник схожа ситуація - члени ДВК поставили печатку на лінію розриву на 879 бюлетенях із виборів депутатів обласної, районної, селищної рад та селищного голови. Їх теж передрукували.

Нагадаємо, що сьогодні з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також