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Рух ЧЕСНО опублікував перші фото волонтерів опитування Зеленського

Папірці із відповідями кладуть у картонну скриньку біля стіни. 

Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив фото волонтерів, що проводять так зване опитування президента Володимира Зеленського на 208-му окрузі у Чернігівській області.

На цьому окрузі проходять не лише місцеві, а й довибор в парламент замість загибелого народного депутата Валерія Давиденка. Одним з кандидатів є Олег Ляшко

"Опитувачі кажуть - люди підходять "за бажанням". Папірці із відповідями кладуть у картонну скриньку біля стіни", - розповіли в ЧЕСНО.

На оприлюдненому фото видно, що волонтер має білу накидку, вдягнуті рукавички та спущену під ніс медичну маску.

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, що спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

За словами Гагаріна, на дільницях у Києві будуть працювати по два волонтери, рідше по одному. Після закінчення опитування опломбовані урни мають відвезти до місця підрахунку голосів. Невикористані бланки повинні бути знищені.

Опитування біля виборчої дільниці номер 133
Фото: Макс Требухов
Опитування біля виборчої дільниці номер 133

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Дівчина демонстративно рве бланк опитування Зеленського, виборча дільниця 462006 у Львові
Фото: Тарас Лівий
Дівчина демонстративно рве бланк опитування Зеленського, виборча дільниця 462006 у Львові

Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань. 

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