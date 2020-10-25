Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив фото волонтерів, що проводять так зване опитування президента Володимира Зеленського на 208-му окрузі у Чернігівській області.

На цьому окрузі проходять не лише місцеві, а й довибор в парламент замість загибелого народного депутата Валерія Давиденка. Одним з кандидатів є Олег Ляшко.

"Опитувачі кажуть - люди підходять "за бажанням". Папірці із відповідями кладуть у картонну скриньку біля стіни", - розповіли в ЧЕСНО.

На оприлюдненому фото видно, що волонтер має білу накидку, вдягнуті рукавички та спущену під ніс медичну маску.

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, що спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

За словами Гагаріна, на дільницях у Києві будуть працювати по два волонтери, рідше по одному. Після закінчення опитування опломбовані урни мають відвезти до місця підрахунку голосів. Невикористані бланки повинні бути знищені.

Фото: Макс Требухов Опитування біля виборчої дільниці номер 133

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Тарас Лівий Дівчина демонстративно рве бланк опитування Зеленського, виборча дільниця 462006 у Львові

Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань.