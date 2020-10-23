Міністр фінансів запевнив, що повноцінного керівника Держмитниця отримає найближчими днями

"Оголошено відбір на посаду керівника - з повноцінним функціоналом. Прозорий і оперативний".

Нового повноцінного керівника Державної митної служби буде оголошено найближчими днями за підсумками конкурсу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Оголошено відбір на посаду керівника - з повноцінним функціоналом. Прозорий і оперативний. Найближчими днями почуєте про відповідне кадрове призначення. Наголошу, що курс на трансформацію митниці залишається незмінним. Ми і надалі будуватимемо в Україні митницю європейського рівня", - сказав Марченко.

Міністр наголосив, що колишнього т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського звільнили з посади 22 жовтня на позачерговому засіданні уряду, він впорався з поставленими йому завданнями і був звільнений за власним бажанням.

"Андрій Павловський заходив на посаду виконувача обов'язків керівника Держмитслужби на визначений часовий період як кризовий менеджер. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію та збільшити надходження до бюджету. В складних умовах Андрій впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри", - сказав глава Мінфіну.

Міністр зазначив, що середньоденні надходження від митниці за період роботи Павловського збільшилися на 20%.

"Ми також розпочали процес переходу Держмитслужби до функціонування у форматі єдиної юридичної особи, розпочали тестування на благонадійність митників, продовжуємо автоматизувати митні процедури. Реформа розпочалася і вже є незворотною", - додав Марченко.

Як повідомляли, Кабінет міністрів звільнив з посади в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце ексзаступника Нефьодова Євгена Єнтіса. У п'ятницю були звільнені також керівники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Ігоря Муратова.

19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби і призначив т.в.о. голови ДМС Павловського.