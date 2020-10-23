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Поліція діятиме згідно з законом у разі порушень при проведенні опитування на дільницях, - Аваков

"Поліція буде діяти без огляду на політичну приналежність. Преференцій ніхто не матиме".

Поліція діятиме згідно з законом у разі порушень при проведенні опитування на дільницях, - Аваков
Фото: konkurent.ua

Форма опитування від президента України біля виборчих дільниць в день місцевих виборів є коректною, але в разі порушень поліція буде діяти згідно закону. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході Спеціального Київського Безпекового Форуму 2020.

«Таку форму опитування ми вважаємо коректною, однак, якщо будуть порушення, то ми будемо їх припиняти. Поліція буде діяти без огляду на політичну приналежність. Преференцій ніхто не матиме. Ми будемо діяти з точки зору закону», - наголосив він.

Арсен Аваков нагадав, що в день волевиявлення біля виборчих дільниць будуть працювати кілька соціологічних кампаній, і партійних в тому числі: «Вони будуть проводити екзит-поли на виході з виборчих дільниць. Однією з таких кампаній буде проводитися опитування по запитаннях, озвучених президентом. Їх проводитимуть волонтери у вигляді екзит-полу», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про намір провести всеукраїнське опитування, яке складатиметься з п’яти питань, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фінансує цей захід політична партія «Слуга народу».

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