Окружний адмінсуд Києва відмовив у позові про скасування опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову щодо визнання протиправним оголошення президентом України Володимиром Зеленським проведення всенародного опитування 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

Про це повідомила пресслужба суду.

З відповідним позовом до президента України звернувся житель Івано-Франківської області.

Суд призначив розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження на 23 жовтня 2020 року. Оскільки сторони не прибули на судове засідання, суд продовжив розгляд справи у письмовому провадженні.

"Обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача", – йдеться в рішенні суду.

Суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим, і відмовився задовольнити його.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.

Додамо, на проведення опитування буде витрачено понад 100 мільйонів гривень.