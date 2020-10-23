ВАКС заявив про тиск на суддів у справі про розкрадання 98 млн грн "Укрзалізниці"

Один з обвинувачених та його адвокати створили штучні підстави для оголошення відводу суддям.

Вищий антикорупційний суд заявив про втручання в роботу своїх суддів у справі про заволодіння понад 98 млн гривен "Укрзалізниці" на закупівлях пального. Обвинуваченими в цьому провадженні є шість осіб.

У пресслужбі ВАКС повідомили, що один з обвинувачених і його адвокати здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів для перешкоджання кримінальному провадженню.

"Зокрема, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв'язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали. Поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід", - пояснили у ВАКС.

Судді звернулися до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, з проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених законодавством України.

Фото: hcac.court.gov.ua Фото: hcac.court.gov.ua Фото: hcac.court.gov.ua Фото: hcac.court.gov.ua Фото: hcac.court.gov.ua Фото: hcac.court.gov.ua

Нагадаємо, що у січні минулого року НАБУ оголосило підозри ще шести особам у цій справі. Мова йде про начальника, головного інженера, в.о. начальника Одеського відділення, головного інженера Одеського відділення філії "ЦТС "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" та двох директорів двох комерційних підприємств.

Як встановило слідство, у 2016 році ПАТ "Укрзалізниця" почало реалізацію проєкту так званого нового Шовкового шляху, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проєктом, один з напрямків транзиту пролягав Чорним морем. З цією метою на баланс "Укрзалізниці" були передані два пороми - "Герої Шипки" і "Герої Плевни", які планувалося використовувати для переправлення морем вантажних вагонів.

На початку 2016 року "Центр транспортного сервісу "Ліски" провів тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб цих двох поромів, переможець якого - комерційна компанія - повинна була поставити 6,743 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 101,5 млн грн згідно з договором постачання, укладеним у липні 2016 року.

Однак з'ясувалося, що "Ліски" здійснили закупівлі, знаючи, що потреби в цьому нема. Комерційна компанія-переможець тендеру постачала товар, але лише на суму 3 млн грн, натомість отримала від ЦТС "Ліски" 101,5 млн грн