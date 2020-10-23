Порошенко: опитування можна проводити в будь-який день

100 мільйонів гривень, у які за підрахунками Громадянської мережі «ОПОРА», обійдеться президентське опитування у день виборів, можна було б витратити ефективніше. Про це під час марафону в ефірі телеканалів «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» заявив експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Кисневий концентратор за кордоном коштує півтори тисячі доларів, тут він коштує вже 100 тисяч. Навіть якщо це буде 100 тисяч, то це буде 1000 кисневих концентраторів, тисячі хворих пацієнтів одночасно будуть врятовані», – зазначив Петро Порошенко.

«Це мільйони і мільйони масок, десятки мільйонів тестів. Це обладнання, КТ. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день більше 27 апаратів закуплених раніше стоять і не введені в експлуатацію?» – переконаний п’ятий Президент.

«Я ж не проти питати в народу. Проінформуйте, за чий рахунок банкет, хто платить? Переконайтеся, що там немає корупції – і в будь-який з 365 днів опитуйте – 1, 8, 15 листопада. Один день Конституція вам забороняє це робити – 25 жовтня. Заборонено», – наголошує п’ятий Президент.

«Це не є опитування, це заборонена агітація і фальсифікація виборів, яка відкидає нас від Європи, руйнує демократичні стандарти, руйнує все, що було створено нами, і повертає нас назад в сферу впливу Росії», – застерігає Петро Порошенко.