Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.

Про це глава української держави сказав під час зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, інформує пресслужба президента.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проект, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, - це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас - не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований", - сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону. Глава держави нагадав, що в реалізації проекту бере участь Швейцарія, і президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

"Коли говоримо про відновлення Донбасу, маємо розуміти під цим увесь комплекс питань, серед іншого - очищення інформаційного простору регіону від пропаганди та брехливих новин", - відзначив глава держави.

У цьому контексті президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.

Зазначимо, що сьогодні минає 75 років з часу заснування Організації Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами. Україна є однією з країн-засновниць ООН.