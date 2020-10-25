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Біля офісу Нацкорпусу в Києві вибухнула граната

Пошкоджено фасад будівлі, ніхто не постраждав. 

Біля офісу Нацкорпусу в Києві вибухнула граната
Фото: Національна поліція

Біля офісу Національного корпусу у Києві в ніч на неділю стався вибух. Інцидент відбувся на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі столиці. 

"Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку", - повідомили у поліції.

Дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

У пресслужбі "Нацкорпусу" повідомили, що внаслідок вибуху постраждало офісне майно, людей в момент вибуху у приміщенні не було, передає Інтерфакс-Україна.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, на початку жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду в Києві стався вибух, в результаті якого було пошкоджено фасад будівлі.

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