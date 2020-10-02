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У ВАКС повідомили про вибух у внутрішньому дворі суду

Інцидент стався в ніч на 1 жовтня.

У ВАКС повідомили про вибух у внутрішньому дворі суду
Фото: hcac.court.gov.ua

У внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду в Києві стався вибух, в результаті якого було пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою просп. Перемоги, 41, у результаті якого виявлено пошкодження фасаду будівлі. За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули працівники поліції, які проводять розслідування. Також ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора з проханням відреагувати на подію.

Фото: hcac.court.gov.ua

"Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямованого на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків. Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у вересні внаслідок вибуху на підприємстві у Голосіївському районі Києва постраждали двоє людей.

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