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У Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна виборчої дільниці

Вона була розташована на першому поверсі. 

У Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна виборчої дільниці
Фото: volynnews.com

У Луцьку спостерігач від партії "Сила і честь" вистрибнув з вікна виборчої дільниці № 071044 після початку підрахунку голосів.

Про це пише інформаційне агентство "Волинські новини".

"Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, близько 22:30", - йдеться в повідомленні.

Виборча дільниця розташована на першому поверсі. Про травми спостерігача не повідомляють.

Нагадаємо, що вчора в Україні пройшли місцеві вибори, на яких голосували за міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах.

Явка на вибори по країні склала близько 37%. Найбільша кількість людей прийшла на вибори на Тернопільщині, найменша - в Донецькій області.

Крім виборів, учора проводили опитування президента Володимира Зеленського. Згідно з попередніми даними, чотири з п'яти президентських запитань отримали підтримку понад 50%. Тільки 45% учасників опитування підтримали створення вільної економічної зони на Донбасі. 

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