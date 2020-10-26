У день виборів надійшло 13 повідомлень про мінування дільниць, - ДСНС

Було знеструмлено 23 виборчі дільниці у десяти областях.

Протягом неділі, 25 жовтня, надійшли анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України. Внаслідок перевірки жодне повідомлення не підтвердилося.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, анонімні повідомлення про мінування виборчих дільниць надходили у Вінницькій (6), Одеській (4), Дніпропетровській (2) і Київській (1) областях.

З настанням темного часу доби сталося знеструмлення 23 виборчих дільниць у Вінницькій (6), Запорізькій (3), Львівській (3), Херсонській (3), Івано-Франківській (3), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1), Донецькій (1), Харківській (1) і Київській (1) областях.

"На всі випадки силами ДСНС забезпечено доставку електрогенераторів та забезпечено подачу електроенергії. Загалом було залучено понад 50 осіб і 12 одиниць техніки ДСНС", - повідомляють рятувальники.

Станом на 7:00 понеділка підрозділи ДСНС за допомогою електрогенераторів подавали електроенергію на дві виборчі дільниці і територіальну виборчу комісію в с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області.

У зв'язку із підрахунком голосів на виборчих дільницях продовжується чергування 1 тис. 679 осіб ДСНС.