Уночі 26 жовтня в Тульчинському районі вночі двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.

При затриманні зловмисників правоохоронцям довелося застосувати зброю, інформує пресслужба обласної поліції.

"Після виклику екіпажу поліції та застосування зброї поліцейським, який здійснював охорону та супровід членів комісії, нападників вдалось затримати. Наразі вони надають покази слідчим", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/vinn.police

Фото: facebook.com/vinn.police

Повідомляється, що близько четвертої години ранку у Тульчині до членів комісії, які виходили з приміщення будівлі, де розташувалась виборча дільниця, під’їхав автомобіль "Ауді". З машини вибігли двоє чоловіків та почали погрожувати фізичною розправою голові та членам комісії. Зловмисники намагались відібрати у голови комісії бюлетені та виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації.

Під час конфлікту працівник поліції, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю, здійснивши постріл вгору, та викликав колег. Це викликало обурення у правопорушників, і вони почали погрожувати розправою поліцейському. Екіпаж поліції, який за лічені хвилини прибув на місце події, затримав нападників та доставив у відділ поліції.

Затриманими виявилися раніше не судимі 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. В момент вчинення правопорушення вони перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: facebook.com/vinn.police

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Підозрювані затримані у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Як повідомляли, у Києві затримали спостерігача від однієї з політичних партій за підозрою у підкупі виборців.