Явка виборців на місцевих виборах по Україні склала 36,88%.

На місцевих виборах 25 жовтня найбільша явка виборців зафіксована у Тернопільській, Львівській і Волинській областях.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

По Україні загальна явка виборців склала 36,88%. Бюлетені для голосування видали 10 млн 556 тис. 621 особі із 28 млн 622 тис. 4 зареєстрованих виборців.

Так, у Тернопільській області з 800 тис. 702 зареєстрованих виборців бюлетені для голосування отримали 357 тис. 787 осіб (44,68%). На Львівщині з 1 млн 894 тис. 6 осіб на виборчі дільниці прийшли 829 тис. 945 (43,82%), на Волині - 316 тис. 202 з 754 тис. 927 виборців (41,89%).

Перевищила 40% також явка виборців в Івано-Франківській (41,8%), Чернігівській (41,64%), Закарпатській (41,25%) і Хмельницькій (40,71%) областях.

Найнижча явка зафіксована в Донецькій (31,67%, 360 тис. 177 виборців з 1 млн 137 тис. 379 зареєстрованих), Миколаївській (32,02%, 274 тис. 323 з 856 тис. 796) і Харківській (32,33%, 648 тис. 458 з 1 млн 5 тис. 457) областях.