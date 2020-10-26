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На виборах мера Тернополя Надал набрав понад 70%, - екзит-пол

До міської ради можуть пройти п’ять партій.

На виборах мера Тернополя Надал набрав понад 70%, - екзит-пол
Фото: Макс Левин

Чинний мер Тернополя Сергій Надал (ВО "Свобода") перемагає в першому турі з показником 72,3% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного виданням 20 хвилин.

На другому місці з показником 7,23% кандидат від партії "Сила людей" Іван Сороколіт, на третьому - чинний голова обласної ради Віктор Овчарук ("Європейська Солідарність") з 6,73%, на четвертому - Леонід Бицюра ("Батьківщина") з 4,99%, на п’ятому кандидат від "Слуги народу" нардеп Віктор Гевко з 4,49% голосів.

Загалом на посаду міського голови в Тернополі балотувалися 10 претендентів

До міської ради можуть пройти п’ять партій. Відповідно до результатів екзит-полу бар'єр у 5% долають чотири партії з 19-ти. Це "Свобода" (43,7%), "Європейська Солідарність" (22,44%),"Слуга Народу" (5,73%), "Порядок. Відповідальність. Справедливість" (5,24%), "Сила Людей" (4,99%).

Як повідомляли, за даними екзит-полу, на виборах мера Івано-Франківська Марцинків набрав понад 80%. Відрив від наступного кандидата становить понад 70%.

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