У Вінниці в першому турі виграє чинний мер, - екзит-пол

Партія експрем'єра Гройсмана також лідирує на виборах до міськради.

У Вінниці на виборах міського голови в першому турі виграє чинний мер Сергій Моргунов, який балотувався від партії "Українська стратегія Гройсмана".

На другому місці - Сергій Кудлаєнко від "Європейської солідарності". Такі дані екзит-полу оприлюднені в ефірі студії Савіка Шустера.

Показник Сергія Борзова від "Слуги народу" - 9%.

Серед партій на виборах у міськраду також лідирує "Українська стратегія Гройсмана" (49,56%), у "ЄС" - 12%, у "Слуги народу" - 11,58%, у ОПЗЖ - 6,64.

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Сергій Моргунов є мером Вінниці з 2015 року. Фактично він очолив місто ще у 2014, після того, як Володимир Гройсман перейшов працювати у Кабінет міністрів.