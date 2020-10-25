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Поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

Правоохоронці встановлюють, чи надавали на це згоду батьки.

Поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського
Фото: Макс Требухов

Поліція розслідує інформацію про залучення неповнолітніх до проведення опитування президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає РБК-Україна.

За його словами, використання дітей у опитуванні законно, але може здійснюватися лише за згодою батьків.

Встановлено, що у Хмельницькій області одна неповнолітня не мала згоди батьків на таку діяльність. На її матір поліція склала адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Зараз поліція розслідує, чи було отримано згоду батьків у всіх випадках.

"Нам треба час, щоб встановити, чи всі батьки давали згоду", - наголосив Клименко.

Крім того, за його словами, частина волонтерів, які проводили опитування Зеленського, були без документів. У той же час, всупереч побоюванням правоохоронців, за добу не зафіксовано жодного нападу на цих волонтерів.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансуватиме проведення партія "Слуга народу"

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.

На проведення всеукраїнського опитування буде витрачено понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.

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