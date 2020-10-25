Поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

Правоохоронці встановлюють, чи надавали на це згоду батьки.

Поліція розслідує інформацію про залучення неповнолітніх до проведення опитування президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає РБК-Україна.

За його словами, використання дітей у опитуванні законно, але може здійснюватися лише за згодою батьків.

Встановлено, що у Хмельницькій області одна неповнолітня не мала згоди батьків на таку діяльність. На її матір поліція склала адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Зараз поліція розслідує, чи було отримано згоду батьків у всіх випадках.

"Нам треба час, щоб встановити, чи всі батьки давали згоду", - наголосив Клименко.

Крім того, за його словами, частина волонтерів, які проводили опитування Зеленського, були без документів. У той же час, всупереч побоюванням правоохоронців, за добу не зафіксовано жодного нападу на цих волонтерів.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансуватиме проведення партія "Слуга народу".

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.

На проведення всеукраїнського опитування буде витрачено понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.